Lian Li показала стеклянные корпуса и СЖО с 2K-дисплеем

На Computex 2025 компания Lian Li представила обновленную линейку корпусов, блоков питания и СЖО.

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Среди ключевых новинок — корпуса с закаленным стеклом, гибкой компоновкой и встроенными вентиляторами, а также жидкостное охлаждение HydroShift III с моторизованным 2K-дисплеем.

Корпус Lancool 4 получил изогранное стекло вместо сетки, три встроенных 140-мм вентилятора и вертикальное размещение БП. Lancool 217 INF предлагает зеркальную панель с вентиляторами на 170 мм и встроенным беспроводным контроллером.

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Модель O11D Mini V2 поддерживает полноразмерные компоненты, а Vector V200 удивляет встроенным 8,8-дюймовым дисплеем и сенсорной панелью. Dan Case B4 можно развернуть вертикально, улучшая охлаждение GPU.

СЖО HydroShift III оснащена подвижным экраном с разрешением 2K и вентилятором для VRM/ОЗУ. Новые БП включают серии DWS (до 1600 Вт и мониторинг), RS (гибкое подключение), RB (бюджетные 750–550 Вт) и SP (ATX 3.1 и 90-градусный 24-pin).