Palit удивила компактной RTX 5090 Tornado

На выставке Computex 2025 компания Palit удивила публику сразу несколькими необычными видеокартами.

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В числе главных новинок — компактная и мощная RTX 5090 Tornado. Она выполнена в строгом стиле, напоминающем Founders Edition, но отличается куда более «продвинутой» системой охлаждения.

RTX 5090 Tornado получила двухвентиляторный дизайн и полуметаллический кожух с открытым радиатором, обеспечивающим круговое рассеивание тепла. При длине всего 300 мм и толщине в два слота она способна выдерживать до 600 Вт тепловой нагрузки.

Некоторые элементы корпуса напечатаны на 3D-принтере, что позволило инженерам экспериментировать с формой и деталями.

Кроме того, Palit показала концепт водяной версии RTX 5090 LYNK+ с быстросъемными коннекторами и новыми 3D-печатными вариантами серии Gaming PRO, стилизованными под игры вроде Doom: The Dark Ages и Monster Hunter: Wilds.

Вишенкой стала концептуальная GameRock Diamond Edition — с белым корпусом и «алмазной» подсветкой.