Gigabyte представила мини-суперкомпьютер на базе NVIDIA DGX Spark

На выставке Computex 2025 компания Gigabyte представила свой вариант суперкомпьютера на базе платформы NVIDIA DGX Spark — AI TOP ATOM. Это устройство стало частью новой волны решений, в рамках которой NVIDIA разрешила партнерам разрабатывать собственные версии DGX Spark, отходя от единого фирменного дизайна.

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AI TOP ATOM выделяется своей компактностью и предназначен для задач, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Устройство построено на чипе GB10 Grace Blackwell, объединяющем ARM-процессор и графическое ядро NVIDIA Blackwell с тензорными ядрами пятого поколения и поддержкой формата FP4. Такое сочетание позволяет достичь вычислительной мощности до 1000 триллионов операций в секунду, что в 20−50 раз выше производительности большинства существующих NPU.

Внутри корпуса использована память LPDDR5X от Micron, а взаимодействие между процессором и графикой обеспечивается через интерфейс NVLink-C2C, который в пять раз превышает пропускную способность PCIe пятого поколения. Текущая версия устройства демонстрировалась как инженерный образец, что говорит о возможности доработок перед финальным релизом.

Gigabyte также отметила, что с помощью двух объединенных устройств AI TOP ATOM можно обрабатывать до 405 миллиардов параметров нейросетей, что делает систему потенциально интересной для обучения крупных моделей. Устройство оснащено портами HDMI, USB Type-C и ConnectX-T, а его внешний вид получился сдержанным и не рассчитан на игровую аудиторию.