Как уничтожить левиафанов в Helldivers 2

В Helldivers 2 разворачивается полномасштабное вторжение инопланетян-просветленных на Супер-Землю. Любой, кто участвовал в городских миссиях, гарантированно встречал левиафанов: сверхтяжелые крейсеры просветленных, бомбардирующие все на своем пути. Портал PC Gamer рассказал, как их уничтожать.

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Для уничтожения левиафанов подходит ряд видов оружия, но лучшими будут стратагемы поддержки — безоткатная винтовка или «Копье». Противотанковая турель тоже хороша, но она требует покупки платного дополнения, а потом и его прокачки до последней страницы. Не говоря уже о том, что турель тяжело разместить в правильном месте — так, чтобы и цель было видно, и здания не мешались.

Что касается уязвимых точек левиафана, то выбирать можно из следующих мишеней.

Синий круг под головой . Если нацелить «Копье» на левиафана, то оно автоматически захватит точку под головой. Она взорвется при попадании, но пока непонятно, наносит ли это дополнительный урон или просто отключает способность левиафана сбрасывать бомбы.

. Если нацелить «Копье» на левиафана, то оно автоматически захватит точку под головой. Она взорвется при попадании, но пока непонятно, наносит ли это дополнительный урон или просто отключает способность левиафана сбрасывать бомбы. Сочленения между сегментами . Лазерная пушка позволяет наносить урон по сочленениям между сегментами левиафана, если вести огонь снизу. Но попасть по этой цели сложно, учитывая, что левиафан постоянно движется.

. Лазерная пушка позволяет наносить урон по сочленениям между сегментами левиафана, если вести огонь снизу. Но попасть по этой цели сложно, учитывая, что левиафан постоянно движется. Центральные крылья. Левиафану можно отстрелить одно из передних крыльев, что обнажит уязвимую точку. По ней, в свою очередь, можно стрелять из автопушки, лазерной пушки или турели.

К сожалению, стратагемы, вроде орбитального рельсотрона или лазера, не наводятся на левиафанов — их брать в бой нет смысла. При этом по левиафанам попадают некоторые стрелковые стратагемы, которые подразумевают огонь с крейсера игрока. Но, опять же, попасть по цели будет сложно.