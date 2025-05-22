В успех «Ведьмака 3» не верили партнеры CD Projekt RED

Издание PC Gamer поговорило с одним из директоров студии CD Projekt RED Михалом Новаковским о разработке «Ведьмака 3». Он рассказал, что в начале 2010-х компания долго вела переговоры с американским дистрибьютором Walmart, чтобы они профинансировали создание игры. Но в успех очередного похождения Геральта ритейлеры не верили.

Некоторые из этих людей прямо сказали, что не верят в нас. Им понравились наше видение и наши амбиции. Однако я помню одного парня из главного офиса Walmart, который сказал: «Вы мне нравитесь, но у вас ничего не выйдет, ребята. Вы не Bethesda, у вас нет такой истории разработки игр». Помню, я заключил с ним пари — если у «Ведьмака 3» будут большие продажи, я прилечу в Арканзас и он угостит меня ужином. Он всё ещё должен мне этот ужин.

Новаковски отметил, что никаких обид на представителя Walmart он не держит. Глава CD Projekt RED рассказал, что поступил бы точно так же, если бы был на его месте.

Игре «Ведьмак 3: Дикая Охота» в мае исполнилось 10 лет. За это время приключения Геральта из Ривии стали настоящей классикой RPG. Сейчас CD Projekt RED работает над следующей частью франшизы, главным героем которой выступит Цири.