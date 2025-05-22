Вышел релизный трейлер игры RoadCraft

Студия Saber Interactive и издательство Focus Entertainment к выпуску своей игры RoadCraft опубликовали релизный трейлер.

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Проект предоставляет геймерам возможность управлять компанией, специализирующейся на восстановлении районов, пострадавших от природных катаклизмов.

По ходу выполнения заданий предстоит расчищать территорию, реконструировать дороги, мосты и другие объекты.

На момент публикации данной заметки продукт на площадке Steam получает смешанные оценки от пользователей - рейтинг равен 64% на основе более 1600 отзывов.

В российском сегменте онлайн-магазина Valve за RoadCraft просят 2499 руб.