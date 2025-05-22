Вышел релизный трейлер игры RoadCraft
Студия Saber Interactive и издательство Focus Entertainment к выпуску своей игры RoadCraft опубликовали релизный трейлер.
Проект предоставляет геймерам возможность управлять компанией, специализирующейся на восстановлении районов, пострадавших от природных катаклизмов.
По ходу выполнения заданий предстоит расчищать территорию, реконструировать дороги, мосты и другие объекты.
На момент публикации данной заметки продукт на площадке Steam получает смешанные оценки от пользователей - рейтинг равен 64% на основе более 1600 отзывов.
В российском сегменте онлайн-магазина Valve за RoadCraft просят 2499 руб.