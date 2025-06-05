Как найти время на игры, если свободного времени мало?

К сожалению, многим геймерам просто не хватает свободного времени на игры: разработчики специально делают новые релизы длинными, но дополнительных часов в сутках ни у кого нет. Хорошая новость в том, что ради игр не обязательно жертвовать чем-то другим — нужно просто знать, как получать от них удовольствие. Портал howtogeek.com рассказал о хитростях, которые пригодятся тем, у кого нет времени на игры.

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Правильно подбирайте игры

Иногда перспектива огромной ААА-песочницы, которую можно проходить сотнями часов, вызывает скорее стресс, чем желание играть. Подобные «большие» игры лучше оставлять, например, на выходные, когда будет больше свободного времени. А по будням после работы многие люди предпочитают сессионные игры или те, что предлагают сравнительно короткую геймплейную петлю. Например, roguelite-проекты, такие как Dead Cells.

Иронично, но некоторые многопользовательские игры особенно хорошо подходят для таких коротких сессий. Раунды в той же Black Ops 6 занимают считанные минуты, что позволяет сыграть сразу несколько матчей за 30-60 минут. Еще один хороший вариант — игры с длинными компаниями, вроде пошаговых стратегий. Например, 4Х-стратегии позволяют игроку принимать решения неторопливо: за вечер можно сделать пару вдумчивых ходов, после чего вновь отложить игру.

Не брезгуйте мобильными играми

Мобильные игры часто списывают со счетов как «неполноценные» заменители компьютерных или консольных, но этот стереотип уже давно не соответствует реальности. Смартфон — не что иное как портативное устройство для игр, и вы удивитесь, как легко из него можно извлечь пару дополнительных часов гейминга. На мобильных платформах выходит множество популярных тайтлов, от инди-сенсаций, вроде Balatro или Vampire Survivors, до портов более дорогостоящих, масштабных проектов.

Подумайте о портативной консоли

Отдельное устройство специально для игр, которое можно взять с собой практически в любой путь, способно стать «секретным оружием» занятого геймера. Не зря ведь Nintendo Switch и Steam Deck стали такими хитами: они позволяют ненадолго отвлечься на игры в самых разных ситуациях, от обеденного перерыва до общественного транспорта.