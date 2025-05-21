На Xbox может появиться Steam и другие магазины для ПК-игр

Корпорация Microsoft ведет переговоры с владельцами цифровых платформ по продаже игр для ПК, рассматривая возможности их интеграции в будущие консоли Xbox. Об этом сообщает редактор Windows Central Джез Корден со ссылкой на собственные источники.

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По данным Кордена, Microsoft уже вступила в диалог с компанией Valve относительно потенциального появления Steam на Xbox. Однако детали переговоров пока не раскрываются. В сети уже появлялись утечки якобы о тестировании Steam на Xbox, однако журналист пока не нашел этому подтверждений.

Глава Xbox Фил Спенсер, выступая в марте 2024 года, выразил заинтересованность в поддержке популярных цифровых магазинов на Xbox, но конкретные планы по этому вопросу тогда озвучены не были.

Кроме того, по слухам, Microsoft продолжает работу над новым поколением Xbox. В разработке находятся как высокопроизводительный преемник Xbox Series X, так и портативное устройство, схожее по концепции с Nintendo Switch и Steam Deck. Релиз этих консолей ожидается в 2027 году.

Ранее были названы новые функции, которые появятся в Windows 11.