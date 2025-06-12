Военные симуляторы, которые не заставляют страдать

Шутеры в жанре милитари-симов — не самые популярные на рынке, но они стабильно привлекают достаточную аудиторию с каждым крупным релизом. У таких хардкорных проектов определенно есть своя публика, но не каждому геймеру хватит терпения или времени, чтобы разбираться в нюансах той же ARMA. На случай, если вы хотите чего-то, что балансирует реализм и веселье, портал howtogeek.com рассказал о самых дружелюбных к игроку милитари-симах.

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Insurgency: Sandstorm

Франшиза Insurgency зародилась гораздо раньше, чем думают многие. Первая игра серии, Insurgency: Modern Infantry Combat, вышла на ПК аж в 2007 году. А в 2014-м подоспело продолжение, вслед за которым появилась и третья часть — Insurgency: Sandstorm 2018-го. Она и стала самой популярной в серии.

Insurgency: Sandstorm выдерживает отличный баланс между казуальным многопользовательским шутером и хардкорным симулятором. Оружие очень тяжело контролировать, TTK (англ. time-to-kill) очень низкий, интерфейс минимальный. При этом попасть в игру и начать матч предельно просто, геймплей поддерживает достаточно быстрый темп, а обилие модов и настроек режимов игры помогают сохранить разнообразие.

Конечно, Sandstorm нельзя назвать самым реалистичным или хардкорным милитари-симулятором, зато у него достаточно дружелюбная кривая обучения. Игра может понравиться как поклонникам тактических, глубоких шутеров, так и тем, кто просто хочет развлечься. Тем более что проект по-прежнему продолжает получать новый контент.

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Hell Let Loose

Hell Let Loose — одна из тех игр, что кажутся занятными со стороны, но по итогу от них получаешь не удовольствие, а психологическую травму. Дизайн звука в Hell Let Loose получился произведением искусства: от стрекота очередей и взрывов снарядов до криков и, хуже всего, рикошетящих танковых выстрелов. Прямо как в фильме «Ярость».

Но игра хороша не только звуком — механики также получились отличными. Геймлей достаточно хардкорный: низкий ТТК, минимальный интерфейс, необходимость командной работы для победы. У каждого класса, будь то инженер или танкист, есть своя задача на поле боя. Поскольку битвы в Hell Let Loose разворачиваются в гораздо больших масштабах, влиться в игру чуть сложнее, чем в Insurgency, но оно того стоит.

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Rising Storm 2: Vietnam

Rising Storm 2: Vietnam — не самый свежий релиз, но игра неплохо состарилась даже спустя восемь лет после выхода. Как можно догадаться по названию, геймплей посвящен битвам в густых джунглях северного и южного Вьетнама, где игроки могут примкнуть к одной из шести противоборствующих фракций. Причем каждая обладает доступом к своему арсеналу оружия и техники, что делает игру немного асимметричной. Если пехотинцы США полагаются на огневую мощь и парк техники, то вьетнамцам приходится вести партизанскую войну, прятаться в тоннелях и готовить для недруга ловушки.

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Isonzo

Isonzo — последняя игра в цикле шутеров от студии BlackMill Games, посвященном Первой мировой. Если Verdun рассказывала о боях на западе, а Tannenberg — о восточном фронте, то Isonzo целиком сфокусирована на событиях в Италии.

Verdun и Tannenberg были достойными играми, как минимум потому, что они неплохо раскрыли тему траншейных боев — в гораздо более популярной Battlefield 1 им уделялось не так много внимания. Но Isonzo идет на шаг дальше: она отказалась от горизонтальных битв в траншеях в пользу куда более вертикальных полей боя в Альпах.

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Ground Branch

Наконец, Ground Breach понравится тем, кто хочет получить что-то более медленное, тактическое и про современные театры военных действий. Проект, над которым трудились бывшие разработчики Rainbow Six и Ghost Recon — милитари-сим с акцентом на методичный геймплей, интегрирующий тактики и стратегические маневры из реальной военной науки. Каждое действие стоит просчитывать наперед, т.к. всего одна пуля может привести к гибели.