Silent Hill f не будет связана с прошлыми частями франшизы

Konami подтвердила, что Silent Hill f никак не будет переплетаться с прошлыми частями серии. Это позволит получить удовольствие от игры в том числе и новичкам, которые не знакомы с франшизой.

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При этом разработчики, само собой, не забыли про фанатов: для них будет особенно интересно посмотреть на любимую серию под призмой Японии — в этой стране ещё не разворачивалась ни одна часть франшизы, поскольку действия происходили в Америке.

Эта игра — полностью новый и самостоятельный проект, не связанный с предыдущими частями серии. Даже те, кто никогда не играл в серию Silent Hill, смогут с удовольствием поиграть в новую часть.

Релиз Silent Hill f состоится на PS5, Xbox Series и ПК. По слухам, игра выйдет в этом году.