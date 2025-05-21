Спустя пять лет Fortnite вернули в App Store

В ночь на 21 мая популярная игра Fortnite вновь стала доступна в американском App Store на iOS. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявили разработчики.

Fortnite была добавлена в App Store спустя пять лет после удаления — в 2020 году Apple и Google удалили игру из своих магазинов из-за возможности оплаты внутриигровых покупок вне платежных систем IT-гигантов. Из-за этого Apple и Google теряли комиссию в размере 30%.

Также, как отмечает The Verge, игра вновь стала доступна в фирменном магазине Epic Games Store и AltStore на территории ЕС.

Россияне тоже могут скачать Fortnite на iPhone и iPad, изменив регион своего аккаунта Apple или сменив аккаунт на американский.

Возвращение Fortnite произошло спустя сутки после того, как суд потребовал от Apple разъяснить причины задержки релиза. Глава Epic Games Тим Суини сообщил 20 мая, что Apple не отклоняла заявку на публикацию Fortnite, но игнорировала ее, ожидая успешной апелляции решения суда. Однако компания изменила свою позицию, и игра официально появилась в App Store.

Ранее суд запретил Apple препятствовать информированию пользователей об альтернативных способах оплаты, а также взимать комиссии за покупки, совершаемые вне App Store. Решение по делу стало важной вехой в продолжающемся противостоянии между Apple и Epic Games, определяя дальнейшие условия распространения цифрового контента на iOS.

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