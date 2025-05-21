Самую дешевую видеокарту Nvidia начали продавать в РФ почти вдвое дороже

Российские ритейлеры и маркетплейсы начали продавать самую бюджетную видеокарту Nvidia в актуальной линейке, GeForce RTX 5060 с 8 ГБ памяти. Об этом сообщает портал DTF.

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Так, например, в DNS доступны две версии видеокарты в исполнении MSI: GeForce RTX 5060 VENTUS 3X OC и GeForce RTX 5060 GAMING TRIO OC, за которые просят 39,9 и 41,9 тыс. руб. соответственно. Когда ожидается поступление видеокарт этой модели от других производителей, не уточняется.

На международном рынке рекомендованная розничная стоимость GeForce RTX 5060 составляет $299 (около 24 тыс. руб.) без учета налогов, что демонстрирует значительную разницу в ценовой политике между рынками США и России.

Как отмечает DTF, примерно за ту же стоимость в России предлагается более производительная модель видеокарты — GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ, которую можно купить по цене от 42 тыс. руб. Модель уровнем выше с 16 ГБ видеопамяти обойдется уже от 47 тыс. руб. Более производительная GeForce RTX 5070 с 12 ГБ памяти реализуется в России по цене от 60 тыс. руб.

Ранее была представлена мощная видеокарта RTX 5090 в золотом цвете.