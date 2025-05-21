ASRock представила геймерские мониторы до 480 Гц и 4K WOLED

На выставке Computex 2025 компания ASRock анонсировала три новых монитора из серии Phantom Gaming — от продвинутых моделей на WOLED и QD-OLED до доступного IPS-дисплея с частотой 400 Гц.

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Флагманская модель PGO32UFS — первый для ASRock двухрежимный WOLED-монитор. Он поддерживает два режима: 4K при 240 Гц и FullHD при 480 Гц. Диагональ — 31,5 дюйма, отклик — 0,03 мс (GtG), есть поддержка AMD FreeSync Premium Pro и точность цветопередачи Delta E<2.

Устройство также оборудовано эргономичной подставкой, KVM-переключателем и встроенной антенной Wi-Fi 7.

Второй монитор — PGO32UFSA — также 32-дюймовый, но уже на QD-OLED-панели с разрешением 4K и частотой 240 Гц. Это прямой конкурент новейшим моделям от ASUS, Gigabyte и MSI.

Более доступная модель — PG27QFW2 — 27-дюймовый IPS-монитор с разрешением 2K и частотой обновления до 400 Гц. Он предлагает время отклика 1 мс, яркость 400 нит, охват 93% DCI-P3 и встроенные стереодинамики.