MSI показала две видеокарты в духе старой школы

MSI решила поиграть на ностальгии и показала на Computex 2025 две видеокарты в духе старой школы — TWIN FROZR и CYCLONE. Обе модели построены на базе RTX 5060 Ti 16 ГБ и совмещают современную начинку с дизайном, вдохновлённым эпохой GTX 400 и 500.

TWIN FROZR получил гибридный радиатор из меди и алюминия, два 7-лопастных вентилятора Stormforce, никелированную медную пластину и цельный металлический бэкплейт.

Кулер визуально отсылает к Twin Frozr II из 2012 года, но уже адаптирован под современные требования по охлаждению. MSI даже переработала PCB специально под эту карту.

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CYCLONE вернулся в виде модели RTX 5060 Ti CYCLON VISUAL OC — с массивным центральным вентилятором и круглым OLED-дисплеем, который отображает анимации Dragon Lucky. Сам кулер — дань Cyclone I/II, актуальному в 2010–2011 годах, но теперь с современными компонентами и визуальной подачей.

MSI пока не раскрыла ни дату старта продаж, ни цены, но судя по кастомной плате и оформлению, компания всерьёз нацелена на запуск обеих моделей в розницу.