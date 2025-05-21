SilverStone представила ретро-корпус FLP02 с кнопкой Turbo

На выставке Computex 2025 компания SilverStone показала ретро-корпус FLP02 — наследника популярной модели FLP01.

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Новинка выполнена в стиле ПК конца 80-х, с характерной бежевой расцветкой, кнопками Power, Lock и Turbo, а также отсеками под 5,25-дюймовые приводы. При этом внутри — место для мощнейшего железа 2025 года: габаритных видеокарт, водянок до 360 мм и современной материнской платы.

FLP02 укомплектован актуальным фронтальным интерфейсом, который скрыт за магнитной крышкой: USB-C, два USB-A 3.0 и комбинированный аудиоразъем. Кнопка Turbo теперь управляет скоростью вентиляторов, а выбранный режим отображается на красном LED-дисплее. Также можно заблокировать питание с помощью физического ключа — как в старых ПК.

© Tom's Hardware

В корпус вмещаются три полноценных 5,25-дюймовых устройства, включая оптические приводы и дополнительные панели ввода-вывода. Пример сборки на стенде включал массивную видеокарту Radeon с опорной стойкой — тоже в бежевом цвете.

Продажи FLP02 стартуют в III или IV квартале 2025 года по цене $220.