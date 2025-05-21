Nintendo выбрала Samsung для производства чипов Switch 2

Nintendo заключила соглашение с Samsung Electronics на производство основных чипов для своей новой игровой консоли Switch 2. Это решение поможет японской компании увеличить выпуск устройства и, возможно, превысить ранее ожидаемые продажи в 20 миллионов штук к марту 2026 года.

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Samsung будет изготавливать специально разработанный для Switch 2 процессор на базе технологий Nvidia с использованием 8-нанометрового техпроцесса. Благодаря этому производство сможет идти достаточно быстро, чтобы удовлетворить спрос на новую консоль. При необходимости Samsung готова дополнительно нарастить объемы, однако многое зависит от производственных мощностей сборщиков, таких как Foxconn.

Ранее Nintendo сотрудничала с тайваньской TSMC для производства чипов Switch первого поколения, но теперь выбрала Samsung из-за оптимизации нового Nvidia-чипа именно под производственные возможности корейской компании.