Stellar Blade 2 может выйти до 2027 года

Студия Shift Up может работать над второй частью своей успешной игры Stellar Blade. Об этом стало известно из финансового отчёта компании.

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На одном из слайдов можно заметить, что среди планов студии — выпуск сиквела Stellar Blade. Он должен произойти до 2027 года, как и новая игра Project Witches, о которой пока нет никаких деталей.

Первая часть Stellar Blade вышла в 2024 года эксклюзивно на PlayStation 5. 11 июня игра получит порт на ПК и станет доступна в Steam. Компьютерная версия сможет похвастаться поддержкой апскейлеров DLSS 4 и FSR 3, ультраширокоформатных мониторов, текстур очень высокого разрешения.