Как создать бесконечный источник воды в Minecraft

В Minecraft вода никогда не бывает лишней, а бесконечный источник воды — и тем более, особенно на обустроенной базе. Портал gamespot.com рассказал, как получить бесконечный источник воды и что для этого необходимо.

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Первый гарантированный способ получить бесконечную воду — поместить два блока воды в сетке размером 2х2 по диагональным углам. Так вам понадобится всего четыре блока, т.к. две оставшиеся диагонали превратятся в источники. Для того, чтобы добавить в выкопанную яму воду, просто скрафтите ведра и зачерпните воду из реки, океана или озера.

Другой способ чуть более сложен, но потребует всего один блок-источник. Для этого нужно выкопать яму в форме буквы Т, после чего поставить на вершину буквы один блок, так, чтобы получился крест. Поставленный блок должен быть выше уровня земли. После этого поместите источник воды на этот блок сбоку — и вода будет стекать в вырытую яму.

Затем используйте костяную муку, чтобы вырастить в яме водоросли, и заберите воду из источника. Яма по-прежнему будет полной. Наконец, выкопайте сетку 2х2 и поместите воду в один угол, а потом зачерпните новую порцию из Т-образной ямы. Поместите еще один блок воды диагонально противоположно предыдущему — и вы добились того же результата, что и в первом способе, но потратив всего одно ведро воды.