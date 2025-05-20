Вышел ремастер трилогии S.T.A.L.K.E.R.

Студия GSC Game World выпустила S.T.A.L.K.E.R.: Enhanced Edition — ремастер культовой трилогии шутеров. Все три проекта — «Тени Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти» — уже доступны всем владельцам оригинала на ПК. На консолях переиздание вышло на PS5 и Xbox Series, а также в подписке PS Plus Extra.

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Видео доступно на GSC Game World. Права на видео принадлежат GSC Game World.

Enhanced Edition получило обновлённые текстуры и освещение, улучшенные тени и дальность прорисовки. На ПК у игры появилась поддержка геймпадов, доступ к мастерской Steam, а также достижения.

Новый сборник можно будет купить только онлайн — физических копий не будет. Как и в прошлом переиздании, в новой версии нет русской озвучки и мультиплеера.