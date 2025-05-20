Вышел трейлер ремастера культовой игры «Сибирь»

Microids опубликовала анонсирующий трейлер ремастера культовой игры «Сибирь». Сам анонс состоялся вчера, но ролика не было, а сейчас можно оценить первый геймплей.

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Трейлер ремастера «Сибири»

Видео доступно на YouTube-канале Microids. Права на видео принадлежат Microids.

Свежая «Сибирь» получит обновлённую графику, включая модели персонажей и окружение. Все игровые элементы вместе с интерфейсом, навигацией и управлением подтянут для удобства современных геймеров. Первые скриншоты ремастера можно увидеть ниже, а геймплей появится через некоторое время.

Ремастер выпустят на PS5, Xbox Series и ПК. Будет даже озвучка на русском языке — возможно, авторы перезаписали её, либо же взяли старую дорожку, но это менее вероятно.

Релиз состоится до конца 2025 года.