От Black Mesa до Third Age: лучшие фанатские игры

Фанатские игры — явление, существующее еще с середины 1990-х. Они практически всегда создаются с огромной любовью к первоисточнику и пониманием того, что сделало любимые нами игры такими популярными. Портал howtogeek.com рассказал о лучших фанатских играх, ничем не уступающих своим первоисточникам.

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Black Mesa

Пожалуй, идеальный образец фанатской игры. Black Mesa — верный первоисточнику ремейк оригинальной Half-Life, местами даже превосходящий прародительницу. Проект начал существование в форме бесплатного мода на движке Source в 2012-м, но позже Valve одобрила коммерческий релиз. Команда Crowbar Collective выпустила игру в ранний доступ в 2015 году, а вышла из него пять лет спустя — в 2020-м. Длительный период разработки не прошел даром: Black Mesa — один из лучших шутеров от первого лица в Steam.

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Fallout London

Fallout London — тотальная конверсия Fallout 4, которая меняет привычный сеттинг американских пустошей на столицу Великобритании. Хотя сюжет в целом будет примерно тем же: игроку предстоит поучаствовать в конфликте различных фракций, борющихся за контроль над Лондоном. При этом разработчики переработали некоторые аспекты оригинальной игры — например, расширили систему диалогов. На релизе Fallout London страдал от множества багов, но выпущенные патчи уже заметно улучшили стабильность мода.

The Dark Mod

Последний официальный релиз в серии Thief был, мягко говоря, разочарованием — но на помощь пришел The Dark Mod. По сути, независимая игра на open-source версии движка id Tech 4, на котором работали Doom 3, Quake 4 и Prey 2006 года. The Dark Mod — огромный проект, включающий в себя несколько сюжетных кампаний и более 170 уровней, многие из которых не уступают лучшим моментам серии Thief.

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Nehrim и Enderal

Oblivion и Skyrim — две из самых популярных RPG за всю историю видеоигр. Проекты Bethesda, особенно последний, задали тренды на два десятилетия развития игр, и оба собрали вокруг себя сплоченное сообщество моддеров.

Nehrim: At Fate’s Edge и Enderal: Forgotten Stories — пожалуй, два лучших мода к этим играм. Первый — тотальная конверсия Oblivion, а второй — Skyrim. Оба предлагают абсолютно переработанный геймплей, отлично написанный сюжет и приключения, разворачивающиеся в уникальном сеттинге, не связанном с миром The Elder Scrolls.

Wolfenstein: Blade of Agony

Wolfenstein: Blade of Agony — самостоятельная фанатская игра в серии Wolfenstein, разработанная на движке GZDoom (обновленном ядре оригинальной Doom). Она не только играется как отличный трибьют классическим Wolfenstein, но и практически во всем их превосходит. По ощущениям Blade of Agony напоминает гибрид Wolfenstein 3D и первой Doom.

Third Age Reforged

Франшиза Total War на протяжении большей части своего существования была посвящена строго реальным историческим эпохам — лишь Total War: Warhammer изменила каноны серии, впервые отправив игроков в вымышленный сеттинг.

Правда… Она была не первой. Third Age, тотальная конверсия Medieval II: Total War Kingdoms, предложила игрокам шанс сразиться за господство в Средиземье из «Властелина колец» задолго до релиза Total War: Warhammer. А позже этот огромный мод получил обновление Reforged, которое внесло много изменений в баланс и исправило тонны багов.

По факту, Third Age — полноценная игра серии Total War, разве что сделанная фанатами, а не самой Creative Assembly. Она большая и амбициозная, а сюжетная компания не забыла ни об одной известной локации из книг Толкина, не говоря уже о множестве каноничных юнитов.