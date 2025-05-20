Nvidia представила самую дешевую видеокарту GeForce за 24 тысячи рублей

Nvidia выпустила видеокарту GeForce RTX 5060, которая позиционируется как доступное решение для геймеров стоимостью $299 (около 24 тыс. руб.). Об этом сообщает портал DTF. Десктопная версия GeForce RTX 5060 оснащается чипом GB206 с 3840 ядрами CUDA, что на 25% превышает аналогичный показатель у предшественника.

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Объем видеопамяти остался неизменным — 8 ГБ, однако в новинке используется более скоростная память стандарта GDDR7, что повысило пропускную способность на 65%. Энергопотребление модели составляет 145 Вт. Версия видеокарты для ноутбуков, GeForce RTX 5060 Laptop, в свою очередь, предлагает 3328 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и энергопотребление от 40 до 100 Вт.

Ноутбуки с этой видеокартой будут продаваться от $1099 (около тыс. руб.), что на $100 дороже по сравнению с моделями на базе RTX 4060. По заявлениям Nvidia, RTX 5060 демонстрирует более 100–200 FPS в современных играх, включая DOOM: The Dark Ages, Hogwarts Legacy и Black Myth: Wukong, в разрешении 1080p и максимальных настройках графики. Вероятнее всего, данное утверждение применимо при включении технологии многокадровой генерации.

Примечательно, что компания запретила выпускать полноценные обзоры до выхода видеокарты — Nvidia не предоставила журналистам доступ к драйверам заранее.