MSI представила первую портативную консоль на AMD Ryzen Z2 Extreme

MSI представила свою новую портативную консоль — Claw A8 BZ2EM. Новинка получила 8-ядерный чип Ryzen Z2 Extreme с 16 потоками, построенный на архитектуре Zen5/c, и графику Radeon 890M с 16 вычислительными блоками RDNA3.5.

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Claw A8 оснащена 24 ГБ памяти LPDDR5X-8000, что меньше, чем у аналогичной модели на Intel Lunar Lake, которая предлагает 32 ГБ. Однако, как и в случае с Intel-версией, память не подлежит апгрейду. Экран устройства — 8-дюймовый FullHD с частотой обновления 120 Гц, 100% охватом sRGB и яркостью 500 нит.

Консоль получила два порта USB4 с поддержкой Thunderbolt 4, слот для накопителя формата M.2 2280 и батарею на 80 Вт·ч. Поддерживается Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, однако Intel-версия предлагает более быструю связь с Wi-Fi 7.

Информация о цене и сроках начала продаж пока не раскрыта.