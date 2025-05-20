Asus выпустила игровые ноутбуки ROG и TUF с RTX 5060

Asus представила обновленные игровые ноутбуки серий ROG и TUF с новейшими видеокартами RTX 5060.

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Новинки включают модели ROG Strix G16, Zephyrus G14, а также TUF Gaming F16, A16 и A18, которые получили прирост производительности за счет новых графических чипов.

Ноутбуки ROG Strix G16 теперь доступны с процессорами Intel Core i7-14650HX или AMD Ryzen 9 9955HX, а также видеокартами RTX 5060 или 5070 Ti. Модели с Intel поддерживают Wi-Fi 7, а версии на базе AMD — Wi-Fi 6E.

Начальная цена Intel-версии составляет $1499,99, тогда как AMD-вариант обойдется в $1599,99.

Модель Zephyrus G14 также получила версию с RTX 5060. Она оснащена процессором AMD Ryzen AI 9 270, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Цена начинается от $1799,99. Для тех, кто хочет сэкономить, доступна версия с Ryzen 9 8945HS за $1599,99.

Более доступные модели TUF Gaming F16 и A18 также получили новые графические чипы. Начальная цена F16 с Intel составляет $1539,99, а версия A18 с процессором Ryzen 7 260 будет стоить $1599,99.