В видеокарте Gigabyte RTX 5070 Ti вытекли термопрокладки

Эксперт YouTube-канала VIK-off рассказал о проблеме RTX 5070 Ti - о вытекающих жидких термопрокладках.

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Оказывается, у RTX 5070 Ti от Gigabyte вытекают термопрокладки, хотя видеокарта не вскрывалась. Стояла она при этом горизонтально. В сервис с разницей в 1,5 недели попали уже две видеокарты с подобным дефектом.

© VIK-off

© VIK-off

Надо сказать, что эта проблема возникает и тогда, когда видеокарта стоит вертикально. Это нужно иметь в виду, если вы перевозите системный блок с RTX 5070 Ti.

Если у вас RTX 5070 Ti из первой ревизии, то понаблюдайте за карточкой какое-то время: не стекает ли термоинтерфейс, какие температуры и т. п. В случае проблем можете её обслуживать самостоятельно (если уже нет гарантии) или отнести в сервисный центр (по гарантии).