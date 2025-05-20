Razer представила ультратонкий игровой ноутбук Blade 14 с RTX 5070

Razer на выставке Computex показала обновленные игровые ноутбуки Blade, включая новую модель Blade 14, которая стала самым тонким устройством компании.

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Blade 14 оснащен процессором AMD Ryzen AI 365 с архитектурой Zen 5. За графику отвечает видеокарта NVIDIA RTX 5070, которая поддерживает игры в разрешении 2K и 4K. Устройство получило до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8000 МГц, что делает его одним из самых быстрых в своем классе. При этом ноутбук весит всего 1,63 кг и имеет толщину 15,7 мм. Для охлаждения используется система Thermal Hood.

Экран Blade 14 — это 3K OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и временем отклика 0,2 мс, что подходит для динамичных игр. Аккумулятор емкостью 72 Вт·ч обеспечивает до 11 часов работы. Ноутбук поддерживает USB4 Type-C, HDMI 2.1, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.

Помимо Blade 14, Razer обновила Blade 16, добавив видеокарту NVIDIA RTX 5060 и тот же процессор Ryzen AI 9 365. Эта модель оснащена дисплеем QHD+ с частотой 240 Гц и до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.