Почему у россиян заблокировали аккаунты PlayStation

Россияне в соцсетях массово пожаловались на блокировку аккаунтов PlayStation, зарегистрированных за рубежом. Пользователи не могут получить доступ к играм на десятки тысяч рублей, при этом служба поддержки компании Sony пока никак не прокомментировала ситуацию. Грозит ли блокировка всем российским аккаунтам, разбиралась Москва 24.

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Никаких больше игр

В социальных сетях появилось множество жалоб от россиян на потерю доступа к иностранным аккаунтам для игровых консолей PlayStation. Как уточнил телеграм-канал Mash, под раздачу попали учетные записи, которые регистрировались через перекупщиков для отечественных юзеров в турецком, индийском и украинском регионах с подпиской PS Plus.

Владельцы приставок поделились, что волна блокировок аккаунтов началась еще 8 мая, однако массовый характер приобрела только в последнее время. Причем некоторые пользователи лишились не только личных кабинетов PlayStation Store, но и получили блокировку консоли целиком. По данным СМИ, в основном проблемы возникли с аккаунтами, созданными с апреля.

У моего товарища 16 мая турецкий аккаунт забанили по неизвестной причине. Регистрировал ему его я ([I]проживающий на территории Турции. – Прим. ред.[/I]), купил подписку на один месяц, играл он только в GTA 5 с диска. Ничего криминального не было.

При этом сами игроки связывают блокировку иностранных аккаунтов с активностью на них с российских IP-адресов. В то же время служба поддержки компании, по данным СМИ, пока на запросы пострадавших не ответила.

Можно спасти?

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Москвой 24 рассказал, что подобные блокировки аккаунтов PlayStation россиян, зарегистрированных за рубежом, связаны с нарушением пользовательского соглашения с компанией Sony.

"PlayStation Store в России не работает. Исходя из этого, компания абсолютно в своем праве блокировать такие аккаунты со всеми играми и даже консоли, потому что это будет нарушением пользовательского соглашения (передача аккаунта третьим лицам или покупка не на свое имя. – Прим. ред.). И восстановить их шансов нет", – пояснил эксперт.

Украинские и турецкие аккаунты для Sony – группа риска, так как являются более дешевыми. Поэтому с ними борются в первую очередь. Аккаунты, которые сейчас еще действуют, – недоработка PlayStation. Рано или поздно с таким подходом заблокируют вообще все учетки ([I]имеющие отношение к России. – Прим. ред.[/I]).

При этом, по мнению Муртазина, представители Sony ведут себя неразумно, "убивая свою аудиторию в России", при этом "с неясной целью". Другие конкурирующие компании выбрали более адекватный подход, заявил аналитик.

"С ХBОХ ровно так же: россияне покупают себе аккаунты за рубежом. При этом компания Microsoft (которой принадлежат консоли. – Прим. ред.) не блокирует таких пользователей, так как все равно получает с них деньги. Такой же подход и у Nintendo", – объяснил Муртазин.

В свою очередь, эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в беседе с Москвой 24 подтвердил, что многие из российских аккаунтов еще работают потому, что консоли не подключены к интернету. В таком случае у пользователей теряется доступ к сетевым играм, что делает приставку менее полезной. При этом, с другой стороны, отказ от выхода в интернет поможет дольше сохранить аккаунт и игры, купленные в нем ранее, заключил эксперт.