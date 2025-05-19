Microsoft представила инструмент для быстрого доступа в Windows

Microsoft выпустила Command Palette — обновлённую версию своего лаунчера PowerToys Run, предназначенного для «опытных пользователей» Windows. Этот инструмент, напоминающий функцию Spotlight на macOS, позволяет быстро находить приложения, файлы и выполнять команды с помощью клавиатуры.

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Command Palette упрощает работу: пользователь вводит запрос в строке поиска, и программа предлагает подходящие действия — от запуска приложений до поиска документов. Например, можно мгновенно открыть файл, перейти к системным настройкам или выполнить другие сложные команды.

По сравнению с PowerToys Run, запущенным пять лет назад, Command Palette предлагает улучшенную производительность и больше функций. Microsoft позиционирует его как инструмент для «продвинутых пользователей». Программа интегрируется с экосистемой Windows, поддерживая плагины для кастомизации.

Пока Command Palette доступен в рамках PowerToys, бесплатного набора утилит от Microsoft.