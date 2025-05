5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Kulebra and the Souls of Limbo

Kulebra — очаровательная приключенческая головоломка в загробном мире, вдохновленном латиноамериканским фольклором. Протагонист — скелет змеи, который взваливает на себя задачу помочь обитателям того света, что достаточно сложно, ведь лимб запирает своих обитателей в бесконечной петле времени. По сути, игра представляет собой современный взгляд на point-and-click приключения, вдохновленный визуальным стилем Paper Mario.

© Steam

The Precinct

Полицейская драма от создателей American Fugitive, разворачивающаяся в вымышленном американском городе 1980-х. Изометрическая перспектива может напомнить о ранних Grand Theft Auto, но на практике у The Precinct больше общего с This Is The Police. Игроку предстоит и участвовать в напряженных погонях, и вступать в перестрелки, и выдавать штрафы за неправильную парковку.

© Steam

Neon Hearts City

Neon Hearts City — point-and-click приключение о частном детективе, который разыскивает пропавшего человека в неоновом мегаполисе. Правда, эта простая завязка быстра осложняется проблемами андроидов, парящим островом-тюрьмой и таинственной башней в океане. Но эти вещи наверняка связываются в единое сюжетное целое позднее — студия Cosmic Void достаточно опытна в жанре.

© Steam

The Slormancer

The Slormancer — пиксельная ARPG, вышедшая из раннего доступа Steam спустя четыре года разработки. Игроков ждут более 150 стихийных навыков и свыше 200 уникальных свойств легендарных предметов, которые позволят каждому настроить собственный билд. В комментариях Steam проект называют «Disgaea от мира ARPG» — а значит, простор для кастомизации огромный.

© Steam

Manivore

Хоррор от первого лица, где игроку предстоит спастись из лап каннибала и собрать достаточно улик, чтобы упрятать маньяка за решетку. В Manivore единственное оружие — камера, а единственный способ избежать верной смерти — это скрытность и смекалка, которые позволят решить множество головоломок.