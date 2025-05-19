Meizu представила модульную мышь PANDAER с ультранизкой задержкой

Meizu представила ультралегкую модульную мышь PANDAER для геймеров. Новинка весит всего 58 г, что позволяет уменьшить нагрузку на запястье и повысить точность движений.

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Мышь выполнена из магниево-алюминиевого сплава с использованием CNC-обработки. Конструкция поддерживает сменные задние панели — можно выбрать металлическую или полупрозрачную.

PANDAER использует сенсор PAW3395 с разрешением 26000 DPI и микропереключатели Kailh White Blade 60G, что обеспечивает высокую точность кликов и моментальную обратную связь.

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Для подключения используется протокол Starflash Nearlink с ультранизкой задержкой 0,125 мс, а за обработку сигналов отвечает чип HiSilicon BS25. Ёмкость аккумулятора составляет 300 мАч, что достаточно для долгих игровых сессий. Цена новинки в Китае — 499 юаней (около $70).