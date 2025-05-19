Titan Army выпустила игровой монитор с QD-OLED-экраном

Titan Army выпустила новый игровой монитор G27W8S с диагональю 26,5 дюймов. Он оснащён QD-OLED-экраном с разрешением 2560×1440 (2K) и частотой обновления 240 Гц. И стоит недорого.

© Ferra.ru

Монитор поддерживает 10-битную цветовую глубину, яркость до 1000 нит и контрастность 1 500 000:1. Он охватывает 100% цветового пространства sRGB, 99% DCI-P3 и 99% Adobe RGB.

© Titan Army

© Titan Army

Подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот, а также есть подсветка и поддержка крепления VESA. Для подключения доступны порты DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 и аудиоразъём 3,5 мм.

Цена составляет 2799 юаней (31 000 рублей). Есть государственная скидка.