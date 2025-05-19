Nvidia RTX 5060 на 25% быстрее RTX 4060 в тестах с генерацией кадров

Nvidia разрешила ограниченному числу изданий опубликовать первые обзоры видеокарты RTX 5060 до официального выхода. В тестах на производительность она показала себя заметно быстрее предыдущих моделей.

© Ferra.ru

Например, в играх Cyberpunk 2077, Doom: The Dark Ages и Marvel Rivals RTX 5060 оказалась в среднем на 25% быстрее RTX 4060, на до 80% быстрее RTX 3060, и более чем в три раза мощнее RTX 2060 — при использовании технологии генерации кадров (DLSS или FSR 3).

© Tom’s Hardware

© Tom’s Hardware

© Tom’s Hardware

Также видеокарта отстает примерно на 15% от более дорогой RTX 5060 Ti, что объясняется схожей архитектурой, но более слабой конфигурацией.

Однако тесты были ограничены заранее заданными играми, разрешением 1080p и высокими настройками графики, так как Nvidia пока не предоставляет полноценные драйверы. Полноценные обзоры появятся после официального релиза RTX 5060 — 19 мая.