AMD начала уверенно обгонять Intel на рынке процессоров

Инсайдерский портал WccfTech со ссылкой на отчёт аналитической компании Mercury Research рассказал о состоянии рынка процессоров в первом квартале 2025 года. Отчёт показывает, что AMD добивается значительных успехов в борьбе с Intel в сегментах серверных и настольных процессоров.

© Ferra.ru

В частности, доля серверного подразделения AMD на рынке выросла с 25,7% до 27,2%, при этом рекордные 39,4% доходов были получены от серверных процессоров. В отчёте отмечается высокий спрос на серверные процессоры AMD EPYC и настольные процессоры Ryzen как ключевые факторы рыночных показателей компании.

В сегменте настольных процессоров доля AMD увеличилась с 28% до 34,4%, что объясняется успехом процессоров Ryzen 9000X3D, что подтверждается высокими продажами.

Однако мобильное подразделение продемонстрировало более медленный рост: доля рынка увеличилась на 1,2%, а выручка осталась на прежнем уровне.