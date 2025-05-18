Sony начала массовую блокировку российских пользователей PlayStation

Компания Sony начала массово блокировать аккаунты российских пользователей PlayStation. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на игровые форумы.

Ранее россияне обходили блокировку, оформляя подписку с помощью иностранных аккаунтов и перекупщиков. Однако теперь эти способы не помогают.

Со слов пользователей, блокировки начались 8 мая, но массовыми стали только сейчас. Блокируются новые учётные записи, которые регистрировали для российских игроков в турецком, индийском и украинских регионах с подпиской PS Plus.

Форумы полны жалобами игроков, однако поддержка помогать им не собирается, заявляя, что «аккаунт забанен службой безопасности».

«Звонил по трем аккаунтам, после получаса разговора ответ один и тот же. Ваш аккаунт забанен нашей службой безопасности, всё. Требуют информацию вплоть до размера трусов», — написал один из российских игроков.

Ранее в России предложили ввести административную ответственность за наличие антироссийского и деструктивного контента в видеоиграх.