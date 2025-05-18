Bungie признала, что в альфе Marathon использовала украденные арты

Студия Bungie признала, что в альфа-версии её новой игры Marathon использовались элементы чужого арта без разрешения. Внимание на это обратила художница Ферн Хук, которая заявила, что текстуры в игре почти полностью повторяют её работы, созданные за последние 10 лет.

© Ferra.ru

Bungie объяснила, что один из бывших сотрудников добавил эти изображения в игру без ведома остальной команды. Сейчас студия проводит внутреннюю проверку всех игровых материалов и уже связалась с художницей для обсуждения ситуации.

© @4nt1r34l

© @4nt1r34l

Ферн Хук узнала о нарушении ещё в апреле 2025 года, когда началось тестирование, но сначала не стала говорить об этом публично, так как рассматривала возможность подать в суд. Позже она отказалась от этого шага из-за финансовых трудностей и решила рассказать о случившемся в соцсетях.

Это не первый случай, когда Bungie обвиняют в использовании чужих работ — подобное уже происходило во время разработки Destiny 2.