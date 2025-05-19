«Дум» опять придумали заново: обзор DOOM: The Dark Ages

Много мелких революций, но это только в плюс.

На каждом форуме про DOOM разгораются яростные споры. В комментариях кто-то восхваляет игру 2016-го, где Палач Рока просто бегал и брутально стрелял. Кто-то — DOOM Eternal с её вертикальностью, менеджментом ресурсов и необходимостью использовать весь арсенал. Найдутся и те, кто скажет: «Лучшая часть — та, в которой Палач Рока даже прыгать не умел».

Нюанс в том, что все DOOM уникальны и в чьём-то сердце в любом случае находят отклик. Вот и The Dark Ages сильно отличается от предшественников. В ней Думгай растерял былую скорость, обзавёлся щитом для блоков и парирований, а всех монстров в теории может разнести набором из гвоздомёта, щита и кистени. Тем не менее проходить игру очень весело!

DOOM: The Dark Ages: главное об игре

Название: DOOM: The Dark Ages.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Разработчик: id Software.

Издатель: Bethesda Softworks.

Дата выхода: 15 мая 2025 года.

Жанр: шутер.

Перевод: русские субтитры и озвучка.

DOOM: The Dark Ages: как поиграть?

Официально игра не продаётся в России. Цена в казахстанском Steam — 29 999 тенге (примерно 4670 рублей). Самый выгодный способ пройти The Dark Ages — скачать её через PC Game Pass или Xbox Game Pass Ultimate. Также в России продают диски для PS5 — цены от 6000 рублей.

Палач Рока — со щитом, демоны — на щите

До первых показов никто и подумать не мог, что в DOOM могут быть щит, парирования и резня в средневековых крепостях. Для серии такие новшества кажутся иррациональной дикостью, практически шуткой. Однако id Software всё же решилась на смелый эксперимент и породила затяжные дебаты, где The Dark Ages c улыбками или нападками сравнивают с Dark Souls.

Поначалу играть в такую DOOM действительно необычно. Палач Рока не так оголтело носится по арене и реже жонглирует оружием. Теперь он может несгибаемо стоять напротив орды, прикрываться от выстрелов щитом и ломать лица всем, кто посмел приблизиться. Ударил кистенью по бронированному пинки, бросил щит, рассекающий толпу демонов надвое, отразил выстрел обратно в летающего ревенанта, дробью разнёс на куски адского рыцаря. И ещё раз. И ещё. И ещё!

Такой Думгай воистину несокрушим. Каждый его шаг отдаётся грохотом, прыжки в толпу превращают врагов в мясо, а залпы отрывают у демонов мышцы, рушат колонны, делают из развешанных повсюду флагов решето. Вот почему на каждом уровне чувствуешь себя олицетворением неторопливой, но разрушительной мощи. Герой просто идёт вперёд и оставляет за спиной реки крови.

Арсенал лишь подчёркивает величие Палача. Там есть всё — от классической двустволки до изобретательного расщепителя, который дробит черепа на маленькие косточки и стреляет по конусу, или цеповала, что пускает здоровенное ядро.

Новые пушки подкидывают часто, однако переключаться между ними необязательно. Конечно, плазменные винтовки быстрее пробьют энергетические щиты, но с этой задачей справится и бросок щита, который всегда под рукой. Броню эффективно сбивает цеповал, однако и кистень, привязанный к конкретной кнопке, тоже сгодится. Такой ход понравится игрокам, которые ругали Eternal за обязательную смену оружия. Там условный арахнотрон погибал исключительно от выстрела из снайперской винтовки. Здесь же любой враг погибнет от любого оружия.

Хотя полностью от микроменеджмента не избавились. К примеру, удар рукой, пришедший на смену бензопиле, принесёт патроны, а добивание частично восстановит HP и броню. В остальном креативить стоит разве что в дополнительных испытаниях. Если убьёте пять врагов точным попаданием из гранатомёта – получите больше золота для прокачки. Если из двустволки выстрелите так, чтобы каждая дробинка достигла цели, заработаете эпичный скин.

Важно, что в The Dark Ages хватает разнообразия. К примеру, от резни можно отвлечься традиционным поиском секретных мест, где хранятся золото, коллекционные игрушки и кристаллы для прокачки. Думгаю вечно предлагают решить какую-нибудь загадку, умело метнув щит, забраться в неприметный коридор, спрыгнуть на хитро спрятанную платформу. Делать это интересно, а награда солидная, так что каждый уровень хочется зачистить на 100%.

В другие моменты героя усаживают на бронированного дракона с турелью на спине или в кабину колоссального меха. Он безжалостно давит сотни импов, по дороге к цели крушит мосты и высотки, запихивает ядерные бомбы в глотки таким же здоровенным титанам. Эти аттракционы отлично отвлекают от обычных сражений. Вот почему за 22 уровня, которые проходятся примерно за 25 часов, от DOOM не устаёшь.

Ещё сильнее игру меняют настройки. Геймеры, которые жаждут большей стремительности, могут увеличить скорость вражеских снарядов, сократить окно парирований и вообще повысить сложность. Тогда The Dark Ages даже без рывков и двойных прыжков станет не менее быстрой, чем Eternal.

Удивительно, но бесконечные взрывы, частично разрушаемые локации и разборки на мехах не портят оптимизацию. Видеокарты уровня RTX 3050 достаточно, чтобы поставить высокие настройки и получить стабильные 60 FPS. На графических девайсах вроде RTX 4060 кадры улетят за сотню. Всё это в 1080р с DLSS, однако сглаживание здесь умелое — без ужасного мыла и тянущихся за врагами пиксельных шлейфов.

Если новая геймплейная формула вам по душе, вы покритикуете The Dark Ages разве что за сюжет. Его идеально описывает банальная фабула: демоны гоняются за могущественным артефактом, а Думгай настойчиво срывает их планы. На фоне карикатурные персонажи толкают пафосные речи, злодеи плетут очевидные интриги, а властные Творцы безуспешно пытаются обуздать силу героя. В общем, ничего примечательного.

Зато за всеми штампами стоит впечатляющий эпик с грандиозными осадами, огромными тварями и легионами демонов, что дрожат при виде Палача. За такое мясо можно простить не самую изысканную историю.

DOOM: The Dark Ages: стоит ли играть?

Если любите шутеры, этот вопрос и задавать не стоит. Игра изменилась, но сохранила драйв, веселье и мясо. Просто будьте готовы, что id Software в очередной раз проявила смелость. Это не DOOM 2016 года и не DOOM Eternal. Это нечто совершенно новое.

Оценка DOOM: The Dark Ages — 8,5 из 10

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Захватывающий геймплей

Стильные и разнообразные локации

Креативные пушки.

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