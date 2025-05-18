Activision объявила о закрытии одной из частей Call of Duty: Warzone

Компания Activision объявила о прекращении поддержки онлайн-игры Call of Duty: Warzone Mobile. Это решение принято спустя примерно год после глобального релиза игры. В рамках сворачивания поддержки студия перестанет выпускать новый сезонный контент, отключит внутриигровой магазин и деактивирует кроссплатформенные социальные функции. Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте игры в X (Mobile).

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С 19 мая текущего года приложение будет удалено из цифровых магазинов App Store и Google Play. При этом игроки, успевшие скачать игру до указанной даты, сохранят возможность продолжить играть. В Activision не уточнили точные сроки или даже планы по полному отключению игровых серверов.

Основной причиной прекращения поддержки стало несоответствие проекта ожиданиям издателя. Как заявили представители компании, хотя они «гордятся тем, что смогли аутентично перенести Call of Duty: Warzone на мобильные устройства», игра не оправдала их ожиданий, в отличие от версии для ПК. Иными словами, мобильная версия популярной «королевской битвы» не смогла завоевать широкую популярность на смартфонных платформах.

Издатель также подтвердил, что не будет производить возврат средств за уже приобретенные внутриигровые предметы или неиспользованные COD Points. Игрокам, желающим продолжить участие в мобильной экосистеме франшизы, предложено перейти в Call of Duty: Mobile, где для них предусмотрены специальные бонусы.

Запущенная 21 марта 2024 года, Call of Duty: Warzone Mobile позиционировалась как ключевая часть вселенной Call of Duty, предлагая кросс-прогрессию с версиями для ПК и консолей. Однако, несмотря на амбиции Activision и Microsoft (владельца Activision), проект так и не смог привлечь значительную аудиторию на мобильных устройствах.