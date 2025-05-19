Activision закроет Call of Duty: Warzone Mobile

Компания Activision выступила с официальным обращением к сообществу геймеров о прекращении поддержки игры Call of Duty: Warzone Mobile.

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Портативная версия королевской битвы в популярной франшизе шутеров не оправдала ожидания создателей.

19 мая проект будет удален из онлайн-магазинов App Store и Google Play. При этом не обозначено, как долго после этого проработают сервера.

Кроме того, средства, потраченные на внутриигровые покупки и не будут возмещены.

На ПК и консолях Call of Duty: Warzone продолжит существовать в штатном режиме.

Mobile-версия стартовала весной прошлого года.