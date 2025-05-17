В Fortnite появилась темная версия Джа-Джа Бинкса

В Fortnite в качестве играбельного персонажа стал доступен Джа-Джа Бинкс.

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Причем используется вариант персонажа, перешедшего на темную сторону Силы.

Долгое время в фанатском сообществе "Звездных войн" зрели теории о том, что карикатурный гунган изначально задумывался Джорджем Лукасом как главный злодей трилогии приквелов, что в дальнейшем нашло косвенные подтверждения.

Также в королевскую битву добавлен еще один антагонист из Далекой-далекой галактики - генерал Гривус.

С начала мая в Fortnite проходит масштабный ивент-кроссовер с франшизой Star Wars.