Разработчики Call of Duty Warzone Mobile объявили дату удаления игры из магазинов

Activision объявила о прекращении поддержки мобильной версии Call of Duty: Warzone Mobile из-за недостаточного количества игроков, не оправдавшего ожидания разработчиков. Об этом они заявили на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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С 17 мая геймеры не могут приобретать очки Call of Duty или Black Cell, а выпуск нового сезонного контента прекращается. Кроме того, 18 мая приложение будет удалено из App Store и Google Play, а также будут отключены его социальные функции, включая списки друзей и чаты.

Тем не менее пользователи, установившие игру до удаления, сохранят доступ к серверу с подбором игроков и смогут продолжать играть с кросс-прогрессом. Неизрасходованные баллы COD останутся доступными для обмена на контент в магазине.

Activision рекомендует пользователям переходить на Call of Duty: Mobile, предлагая бывшим игрокам Warzone Mobile специальные бонусы.

Call of Duty: Warzone Mobile предлагает более проработанные анимации, механики, как в ПК-версии, и графику на уровень выше, чем в Call of Duty: Mobile, что также повлияло на системные требования игры. Вероятно, это и привело к недостаточному количеству игроков, выбирающих более простую версию игры, которая работает в том числе на бюджетных и старых смартфонах.