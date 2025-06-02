От Hollow Knight до Super Meat Boy: игры, которых не было бы без Flash

Flash-игры давно стали ностальгическим удовольствием для многих геймеров, но история знает немало случаев, когда простенькие безделушки на Flash впоследствии становились чем-то более серьезным. Портал howtogeek.com рассказал о самых известных играх, изначально созданных в форме Flash-приложений.

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BloonsTD

Серия Bloons Tower Defense зародилась благодаря простой, но увлекательной Flash-игре в 2007 году. Она предлагала игрокам отбиваться от волн ярких разноцветных воздушных шаров, расставляя на карте обезьян, выполнявших роль башен. Идея была незамысловатой, но благодаря милой графике и сложности она привлекла немаленькую аудиторию. А популярность оригинальной игры на Flash привела к созданию целой франшизы, которая сейчас доступна на всех актуальных платформах.

Hollow Knight

Легендарная инди-метроидвания Hollow Knight начала свою жизнь на гейм-джеме в 2013 году. Австралийцы Ари Гибсон и Уильям Пеллен создали простую Flash-игру под названием Hungry Knight, и именно она заложила фундамент для мира Hollow Knight. Очевидно, прототип, разработанный в 2013-м, нечасто вспоминается в контексте истории игры, однако он сыграл важную роль в развитии проекта, мотивировав Гибсона и Пеллена на создание проработанного, отлично реализованного королевства жуков.

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The Binding of Isaac

Еще одна известнейшая игра, появившаяся на свет благодаря гейм-джему. Эдмунд МакМиллен и Флориан Химсл создали прототип The Binding of Isaac за неделю, почерпнув вдохновение в одноименной библейской истории. В итоге проект быстро прославился благодаря необычному сочетанию механик, черной комедии и неповторимого визуального стиля. МакМиллен переживал, что игра не очень хорошо продастся — но ошибся.

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Alien Hominid

Alien Hominid — игра 2002 года, разработанная создателем платформы Newgrounds Томом Фулпом и аниматором Дэном Паладином. Комедийная аркада о желтом пришельце, который терпит крушение на Земле и отбивается от орд секретных агентов, стала известна среди геймеров своей сложностью. Alien Hominid показала такие хорошие результаты, что, в конце концов, ее портировали на PlayStation 2, GameCube и Xbox. Таким образом, проект стал одной из первых Flash-игр, вышедших на консолях.

Super Meat Boy

Один из самых известных представителей жанра хардкорных платформеров и, по совместительству, один из первых современных инди-хитов — вновь от Эдмунда МакМиллена. Super Meat Boy впервые вышла в форме Flash-игры на портале Newgrounds под названием просто Meat Boy; МакМиллен и его коллега разработали проект всего за три недели. Тем не менее, этот релиз зацементировал центральные механики будущей Super Meat Boy, а успех Flash-игры привлек внимание Microsoft и Nintendo, на чьих платформах впоследствии вышел полноценный релиз.