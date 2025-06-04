Лучшие браузерные игры всех времен: во что стоит поиграть в браузере?

Браузерные игры — почти такое же старое явление, как сам Интернет, и они прошли долгий путь. Многие современные браузерные игры могут ничем не уступать «полноценным», но лишь единицы из них по-настоящему заслуживают внимания. Портал howtogeek.com рассказал о лучших браузерных играх всех времен.

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Runescape

Одна из самых ранних представительниц жанра MMORPG начала жизнь в 2001 году в форме браузерной игры. И хотя в 2016-м она переродилась в виде самостоятельной программы, на протяжении большей части своего существования игра была доступна в браузере. Runescape разворачивается в мире средневекового фэнтези, значительно обогнавшим свое время по части возможностей и свободы действий. В игре, по сути, не было сюжета: игроки сами решали, как и на что тратить свое время, будь то крафтинг, прокачка навыков, PvE или PvP.

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Neopets

Люди, родившиеся на стыке 1990-2000 годов, наверняка помнят оглушительную популярность «Тамагочи» — виртуальных питомцев в форме электронных брелоков. Neopets была чем-то похожим, но в формате браузерной игры. Даже больше — по сути, игра интегрировала элементы современных метавселенных, а также многие механики и идеи, которые сегодня подвергаются критике из-за монетизации.

QWOP

Истерически смешная и доводящая до бешенства аркада про бегуна, который понятия не имеет, как бегать. В QWOP игрок должен контролировать ноги персонажа аж четырьмя кнопками: две отвечают за бедра каждой ноги, а еще две — за икроножные мышцы. Игра стала настоящим вирусным феноменом благодаря своей сложности и самой абсурдности идеи.

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Cookie Clicker

Практически идеальный кликер, дистиллировавший понятие «геймплей» до его первородных составляющих — игрок кликает мышкой и получает награды. Для начала надо нажимать на печеньки, но уже вскоре после этого под контролем игрока оказывается целая экономика из бабушек, машин времени и разумных планет, производящих печенье. Cookie Clicker — и сатира, и аддикция, и неожиданно комплексная инкрементальная игра в одном флаконе.

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Dinosaur Games

«Тайная» пасхалка в Google Chrome, о которой сегодня знает, наверное, почти каждый пользователь Сети. Если запущенный браузер обнаружит, что подключение к Интернету оборвано, то на странице появится милый пиксельный динозавр. А если нажать на пробел, то он начнет бежать — и тогда-то становится понятно, что неработающая страница превратилась в простенький раннер.

OpenArena Live

OpenArena Live была полноценной «облачной» игрой задолго до расцвета облачных игровых технологий. Многопользовательский шутер, построенный на open-source проекте OpenArena, использовал WebGL и специфические плагины для того, чтобы воссоздать геймплей Quake III Arena прямо в браузере.