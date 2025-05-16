Штраус Зельник назвал GTA 6 самым амбициозным проектом Rockstar

Издание IGN поговорило с владельцем Rockstar и директором Take-Two Штраусом Зельником о GTA 6. Он прокомментировал перенос игры и похвалил разработчиков перед публикацией финансового отчёта компании.

© Чемпионат.com

По словам Штрауса, в большинстве случаев прошлые проекты они выпускали вовремя. Потому он уверен, что новую часть GTA не перенесут ещё раз. Директор Take-Two также отметил, что, в отличие от конкурентов, цена на их игры не изменится.

Некоторые наши конкуренты действительно говорили о повышении цен. Но наш подход основан на том, что мы должны и хотим давать игрокам намного больше, чем они платят. GTA 6 по амбициозности и сложности превосходит все предыдущие игры Rockstar, и команда готова выпустить потрясающий проект, который превзойдёт ожидания игроков.

Релиз GTA 6 состоится 26 мая на PS5 и Xbox Series. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были этой осенью, но разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры.