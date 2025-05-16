Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, май 2025
До официального начала летней игровой засухи всего две недели — но перед тем, как индустрия впадет в спячку, пройдет как минимум шоу Summer Game Fest. А пока вы делаете ставки, анонсируют ли на презентации дату релиза Silksong, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.
Dead Island 2
В Epic Games Store раздают Dead Island 2: многострадальное продолжение солнечного зомби-боевика, несколько раз сменившего разработчиков. До релиза игра добралась уже совсем не в том виде, в каком задумывалась изначально, но это не помешало ей стать забавным кооперативным экшеном, который журналисты единогласно похвалили за отличное чувство юмора. Игру можно бесплатно забрать до 22 мая.
Happy Game
Помимо этого, в Epic Games Store началась раздача Happy Game — хоррора от… Amanita Design, разработчика Samorost, Machinarium и многих других милых игр. На этот раз студия решила попробовать себя в психоделических ужастиках: история рассказывает о ночном кошмаре маленького мальчика, полном странных существ и причудливых образов. Игру также можно забрать до 22 мая.
Shroom and Gloom
Shroom and Gloom — карточный roguelike в сеттинге грибного королевства, где игроку предстоит исследовать подземелья, побеждать врагов и охотиться за мощным лутом. Нюанс в том, что, в отличие от многих других игр жанра, здесь необходимо составлять сразу две колоды: одну для исследования мира от первого лица, а вторую — для сражений.
Offscreen
Необычная 2.5D-головоломка о роботе, путешествующем между мирами. Для того, чтобы решать паззлы, игроку необходимо перемещаться между двухмерными экранами телевизоров и трехмерным миром. Если правильно разместить телевизоры «в реальности», то из них сложится путь вперед «в виртуальности» — но это не так просто, как может показаться.
Cast n Chill
Cast n Chill — симулятор рыбалки для любителей природы, собак и завораживающего пиксель-арта. Ничего новаторского или шокирующего в плане геймплея она не предложит: это просто очаровательная, расслабляющая игра, где можно отправиться на озеро или реку, взять с собой верного пса и неторопливо заполнять каталог пойманных рыб.