Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, май 2025

До официального начала летней игровой засухи всего две недели — но перед тем, как индустрия впадет в спячку, пройдет как минимум шоу Summer Game Fest. А пока вы делаете ставки, анонсируют ли на презентации дату релиза Silksong, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают Dead Island 2: многострадальное продолжение солнечного зомби-боевика, несколько раз сменившего разработчиков. До релиза игра добралась уже совсем не в том виде, в каком задумывалась изначально, но это не помешало ей стать забавным кооперативным экшеном, который журналисты единогласно похвалили за отличное чувство юмора. Игру можно бесплатно забрать до 22 мая.

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Помимо этого, в Epic Games Store началась раздача Happy Game — хоррора от… Amanita Design, разработчика Samorost, Machinarium и многих других милых игр. На этот раз студия решила попробовать себя в психоделических ужастиках: история рассказывает о ночном кошмаре маленького мальчика, полном странных существ и причудливых образов. Игру также можно забрать до 22 мая.

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Shroom and Gloom — карточный roguelike в сеттинге грибного королевства, где игроку предстоит исследовать подземелья, побеждать врагов и охотиться за мощным лутом. Нюанс в том, что, в отличие от многих других игр жанра, здесь необходимо составлять сразу две колоды: одну для исследования мира от первого лица, а вторую — для сражений.

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Необычная 2.5D-головоломка о роботе, путешествующем между мирами. Для того, чтобы решать паззлы, игроку необходимо перемещаться между двухмерными экранами телевизоров и трехмерным миром. Если правильно разместить телевизоры «в реальности», то из них сложится путь вперед «в виртуальности» — но это не так просто, как может показаться.

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Cast n Chill — симулятор рыбалки для любителей природы, собак и завораживающего пиксель-арта. Ничего новаторского или шокирующего в плане геймплея она не предложит: это просто очаровательная, расслабляющая игра, где можно отправиться на озеро или реку, взять с собой верного пса и неторопливо заполнять каталог пойманных рыб.