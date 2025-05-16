Stellar Blade получила официальную дату релиза на ПК

Фантастический экшен Stellar Blade выйдет на ПК в следующем месяце - 11 июня.

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Информация об этом раскрыта в очередном трейлере.

Ранее, напомним, ролик был преждевременно опубликован, но быстро удален.

Обновленное издание получит ряд технических улучшений, среди которых поддержка последних версий апскейлеров от Nvidia и AMD, совместимость с ультраширокими мониторами, снятие ограничений по FPS, а также новый контент, вроде двух с половиной десятков костюмов для главной героини.

Stellar Blade вышла весной прошлого года, собрала положительные отклики от аудитории и профильной прессы и до настоящего времени является эксклюзивом PlayStation 5.