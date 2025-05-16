Тим Суини рассказал, что от Apple нет реакции на размещение Fortnite в App Store

Генеральный директор Epic Games Тим Суини на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил, что компания пока так и не получила одобрения от Apple на заявку о размещении Fortnite в App Store. Это ставит под угрозу выпуск крупного контентного обновления Fortnite, сообщает 9to5Mac.

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По словам Суини, Epic Games подала заявку еще 9 мая, после того как суд потребовал от Apple соблюдать предписание от 2021 года. Однако Apple не обязана возвращать Fortnite в магазин приложений, так как суд признал, что разработчики нарушили условия соглашения, и блокировка приложения была законной.

Через пять дней Epic Games отозвали первую заявку и отправили обновленную, чтобы синхронизировать ее с релизами на других платформах. Как правило, 90% заявок одобряется Apple в течение суток, что делает затянувшуюся ситуацию с Fortnite нетипичной.

При этом в Epic Games не раскрыли планы на случай, если Apple снова проигнорирует заявку или откажет в публикации Fortnite.

Fortnite был удален из App Store и Google Play в 2020 году за нарушение условий магазинов — разработчики предлагали геймерам внутриигровые покупки в обход платежных сервисов Apple и Google.

Ранее сообщалось, что Epic Games Store бесплатно и навсегда отдает сразу две игры на ПК и Android.