Вышла RPG «Струны судьбы XI: Волшебный сон» в духе Might and Magic

Компания «МИРТЕК» выпустила RPG «Струны судьбы XI: Волшебный сон» в духе классических серий Might and Magic и Wizardry.

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Игра предлагает открытую вселенную Литеи — руины древней цивилизации, где магия переплетается с технологиями. Игроку предстоит собрать команду, раскрыть тайны магических снов и остановить древнее зло.

Особенности игры включают более 100 квестов, 600+ уникальных NPC, кастомизацию персонажей, 30 видов монстров, 12 типов оружия, 9 школ магии и 15 подземелий. Мир площадью 2,5 × 2,5 км будет расширен до 5 × 5 км в будущих DLC.

«Струны судьбы XI» — первая часть трилогии. Разработчики уже анонсировали два дополнения — «Легенды Севера» и «Обратная сторона Зеркала», которые раскроют финальные тайны Литеи. Игра доступна на ПК через VK Play, летом ожидается релиз в Steam.