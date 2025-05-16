Представлен компактный ПК с ценой в $39

Компания Hardkernel представила компактный одноплатный компьютер ODROID-C5 с процессором Amlogic S905X5M.

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Новинка стоит всего $39 — на $11 дешевле предыдущей модели ODROID-C4, вышедшей в 2020 году. ODROID-C5 оснащен четырехъядерным процессором ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графикой Mali-G310 V2 (850 МГц).

Объем оперативной памяти LPDDR4-3200 составляет 4 ГБ. По сравнению с предшественником, новинка получила до 25% более высокую производительность процессора, до 30% более быструю графику и до 50% ускоренный доступ к файловой системе при использовании модулей eMMC.

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Плата оснащена гигабитным Ethernet, HDMI 2.0, четырьмя USB 2.0, microSD-слотом, аналоговым аудиовыходом и 40-контактным GPIO.

Габариты устройства составляют 85 × 56 мм. ODROID-C5 поддерживает Ubuntu 22.04 и Android 14, которые можно загрузить с официального сайта.