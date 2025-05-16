Разработчикам видеоигр пригрозили штрафами за деструктивный контент

В Госдуме рассматривают возможность введения штрафов для разработчиков видеоигр, чтобы предотвратить распространение контента, который искажает исторические факты и негативно влияет на молодёжь. Об этом сообщил эксперт в области киберспорта, разработки игр и игровой индустрии Михаил Пименов в интервью для 360.ru.

© кадр из игры

В настоящее время обсуждаются поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают наказание за размещение запрещённого контента в видеоиграх. Размер штрафа может достигать 5 миллионов рублей. Пименов подчеркнул, что необходимость контроля за содержанием видеоигр назрела уже давно.

Основная проблема заключается в том, что деструктивный контент может умышленно искажать исторические события или вводить игроков в заблуждение, особенно если речь идёт о несовершеннолетних. Это может негативно сказаться на формировании их мировоззрения и ценностей.

Однако, как отметил Пименов, остаётся открытым вопрос о том, кто будет принимать решение о том, какие разработчики игр подлежат наказанию. Он также добавил, что законопроект был ожидаем, но важно определить критерии, по которым контент будет считаться деструктивным.