GeForce RTX 5080 Doom Edition оценили в 160 тысяч рублей

Asus и Bethesda представили лимитированную видеокарту ROG Astral GeForce RTX 5080 Doom Edition, приуроченную к 30-летию франшизы Doom и выходу новой игры Doom: The Dark Ages.

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Эксклюзивная видеокарта продается только в составе специального комплекта. Причем она будет выпущена ограниченным тиражом всего в 666 экземпляров.

Рекомендованная розничная цена набора составляет $1999 (около 160,5 тыс. руб.), что соответствует стоимости видеокарты GeForce RTX 5090. Базовая версия эксклюзивной видеокарты Asus ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition с 16 ГБ видеопамяти GDDR7 продается на американском рынке за $1799 (около 144,4 тыс. руб.).

В состав лимитированного издания кроме видеокарты входят тематический игровой коврик (800х300 мм), реплика желтой ключ-карты из игры, футболка с принтом Doom (размеры S–XL), внутриигровой скин Палача Рока и цифровая копия игры Doom: The Dark Ages. Также покупателям предлагается альтернативный комплект без игры по сниженной цене $1899 (около 152,5 тыс. руб.).

Doom: The Dark Ages вышла 15 мая на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Критики и геймеры остались в восторге от новой части культового шутера.

Ранее сообщалось, что Microsoft в 2025 году выпустит на PlayStation 5 минимум десять игр.